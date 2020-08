Geist spukt während Online-​​Kurs hinter Lehrer

Chequen lo que le aparecio a un amigo en medio de su clase en linea, su profe vive solo y se acaba de mudar a esa casa pic.twitter.com/j696HZzWE4 — Fredy Gzz (@fredygzzr) July 24, 2020

Die Schüler eines Online-Unterrichts in Mexiko dürften ihren Augen nicht getraut haben: Plötzlich steht die blasse Gestalt eines Mädchens hinter dem Lehrer, dann kriecht sie über den Boden. Dieser Horror-Moment ereignete sich in der mexikanischen Monterrey, wo viele Schulstunden aufgrund der Coronavirus-Pandemie per Videokonferenz abgehalten werden.

Ein Video der gruseligen Schulstunde teilte der Twitter-Nutzer Freddy Gzz. Darin ist zu sehen, dass der Kurs zunächst noch ohne seltsame Ereignisse begann. Doch nach kurzer Zeit taucht die blasse Gestalt eines Mädchens hinter dem Lehrer auf. Die mysteriöse Gestalt bewegt sich ein paar Sekunden lang und verschwindet anschließend wieder aus dem Bild.

Doch der Spuk hat noch kein Ende: In einem weitern Clip kriecht die Unbekannte über den Boden und erinnert damit eher an ein Wesen aus einem Horrorfilm. Der Lehrer bemerkt die Gestalt jedoch nicht.

Nur Lehrer und Hund anwesend

Als die Schüler ihren Lehrer auf die Gruselgestalt hinweisen, blickt dieser über seine Schulter, sieht aber nichts. Er nimmt sogar den Laptop in die Hand und zeigt seiner Klasse das Zimmer. Tatsächlich ist die Gestalt nicht mehr zu sehen.

Der Lehrer ist überzeugt: In seinem Haus befanden sich zu dem Zeitpunkt des Online-Kurses nur er und sein Hund.

Hausgeist

Die zahlreichen Videoausschnitte und Beweisaufnahmen des Online-Kurses haben auf Twitter mittlerweile bereits mehr als 500.000 Aufrufe und über 8.000 Kommentare. Twitter-User Fredy Gzz, der die gespenstischen Clips ins Netz stellte, habe diese laut eigenen Aussagen von einem Freund erhalten. «Schau dir an, was einem Freund mitten in seiner Online-Klasse erschienen ist. Sein Lehrer lebt alleine und ist gerade in dieses Haus gezogen», schrieb er in einem Tweet.

Unter der Twitter-Community finden sich nun zahlreiche Nutzer, die davon ausgehen, dass es sich bei der Gestalt um einen Geist handelt, der in dem Haus des Lehrers lebt. Einige glauben allerdings, der Mann aus Mexiko habe den ganzen Spuk inszeniert und sich einen Spaß erlaubt.

ABRO HILO



Segun mis fuentes la clase comenzo todo normal, el profe explicando su clase y bla bla bla, despues derrepente se abrio la puerta de su cuarto y hasta el mismo se saca de onda ya que pues el vive solo con su perro y deja la puerta entre abierta despuesde eso pic.twitter.com/BzNzLzVXf5 — Fredy Gzz (@fredygzzr) July 24, 2020

Despues dejo la puerta abierta y se aprecia despues de un rato que pasa una sombra detras de el, para este entonces los alumnos y mi amigo se dieron cuenta pero pues al momento lo dejaron como algo equis pic.twitter.com/bgm57QP84s — Fredy Gzz (@fredygzzr) July 24, 2020

(L'essentiel/red)