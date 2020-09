«Komm nicht zurück, bis du unseren Sohn hast»

Als die Flammen sich immer näher heranfraßen und die Aufforderung zur Evakuierung kam, fuhr Chris Tofte zu einem Nachbarn. Von ihm konnte sich Tofte einen Wohnwagen leihen, sodass die Familie aus Stayton, Oregon, nicht in einem Notzentrum unterkommen musste.

Als er zurückfuhr, wo Toftes Frau Angela, Sohn Wyatt und die 71-jährige Großmutter auf ihn warteten, stellte er fest, dass die Flammen das Gebiet bereits eingenommen hatten und es kaum ein Durchkommen mehr gab. Panisch durchbrach er eine Straßensperre, fuhr entschlossen auf die Feuerwand vor ihm zu. Dann entdeckte er mitten auf der Straße eine schwer verletzte Frau.

«Ich bin deine Frau», flüsterte die Verletzte

Sie trug keine Schuhe mehr, ihre Füße wiesen schlimme Verbrennungen auf, ihr Gesicht war geschwärzt, ihre Kleidung bis auf die Unterwäsche verbrannt. Tofte lud sie in seinen Wagen und erklärte ihr, dass er weiter müsse, um nach Frau und Sohn zu suchen. «Ich bin deine Frau», flüsterte die Verletzte zu Toftes Entsetzen. Er hatte sie US-Medien zufolge nicht erkannt.

Er brachte Angela in kritischem Zustand in eine Notaufnahme. «Komm nicht zurück, bis du unseren Sohn gefunden hast», soll sie ihm gesagt haben, bevor er losfuhr, um Wyatt zu suchen.

Die Flammen waren schneller

Tofte hatte noch Hoffnung, den 13-jährigen Wyatt zu finden, denn Mutter Angela hatte ihrem Sohn eingebleut, dass er mit dem Familienhund Duke losrennen solle, wenn das Feuer sich nähere. In dem Fall solle Wyatt auch die 71-jährige Großmutter zurücklassen – sie hatte sich in der Woche zuvor das Bein gebrochen. Offenbar wollte Angela Hilfe holen, bevor das Feuer ihr Haus erreichen konnte. Der Plan ging nicht auf, die Flammen waren schneller.

Zwei Tage suchten der Vater, der Sheriff und viele Freiwillige erfolglos nach Wyatt. Dann, am vergangenen Mittwoch, fand man ihn: Der 13-Jährige saß leblos am Steuer eines Wagens, Hund Luke lag tot in seinem Schoss. Auf dem Beifahrersitz saß die ebenfalls verstorbene Großmutter. Alle drei waren sie erstickt.

Die Familie ist überzeugt, dass Wyatt erst losgerannt und dann mit einem Wagen zurückgekehrt sei, um seine Großmutter zu retten. Bis heute aber weiß niemand, was sich genau zugetragen hatte. Nur Mutter Angela könnte mehr wissen. Sie liegt weiterhin in kritischem Zustand im Krankenhaus und ist nicht bei Bewusstsein.

