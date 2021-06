Jugendliche schießen mit AK-​​47 auf Polizisten

In der Ortschaft Enterprise im US-Staat Florida ist es am Dienstag zu einer Schießerei zwischen einem zwölfjährigen Jungen, einem 14-jährigen Mädchen und der Polizei gekommen. Die beiden Kinder waren zuvor aus einer Jugendeinrichtung weggelaufen und in ein Haus eingebrochen. Dort entdeckten sie mehrere Waffen – unter anderem ein Schnellfeuergewehr AK-47, eine Schrotflinte und eine Pistole.

Am Mittwoch veröffentlichte die Polizei Bilder der Bodycams vom Einsatz. Darauf zu sehen ist, wie die Polizisten zunächst das Haus umstellten. Sie versuchten, Kontakt zu den jungen Schützen aufzunehmen, riefen die Kinder auf ihren Handys an. Trotz mehrfacher Versuche sei es ihnen aber nicht gelungen, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet.

Mädchen angeschossen, Junge festgenommen

Die Polizisten wurden aus dem Inneren des Hauses angeschossen und suchten Deckung hinter Bäumen. Die Kinder bewegten sich ständig und schossen immer wieder aus verschiedenen Positionen auf die Polizisten. Als das Mädchen seine Waffe auf einen Polizisten richtete, wurde es angeschossen. Es wurde dabei verletzt und musste notoperiert werden. Auf den verpixelten Aufnahmen ist zu hören, wie es vor Schmerzen schreit. Es befindet sich in einem Krankenhaus in einem stabilen Zustand.

Der Zwölfjährige ergab sich und wurde festgenommen. Wie der Sender ABC News berichtet, habe er bei seiner Einvernahme durch die Polizei erzählt, dass die 14-Jährige eine Schießerei «wie in GTA» (das Videospiel Grand Theft Auto) geplant habe.

Der Sheriff von Enterprise kritisierte den Umgang der Behörden mit straffälligen Kindern und Jugendlichen in Florida. Sie würden oft in Einrichtungen untergebracht, die nicht für entsprechende Maßnahmen vorgesehen seien und erhielten keine kompetente und ausreichende Betreuung. Das Mädchen war demnach wegen mehrfacher Brandstiftung vorbestraft und in die Einrichtung gesteckt worden.

