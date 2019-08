Polizei verteilt Kleider an Diebstahlopfer am Strand

Artikel per Mail weiterempfehlen

In Barcelona müssen Touristen besonders auf ihre Habseligkeiten aufpassen. An Stränden kommt es oft vor, dass Badegäste am Ende ohne alles dastehen, da Diebe während der Abkühlung ihren Liegeplatz plündern.

Die Polizei fungiert in solchen Momenten als Freund und Helfer. Nicht nur bei der Anzeige, sondern auch bei der Kleidung. Die Polizisten stellen Notfallsets zur Verfügung. Wie der Guardian schreibt, enthält das Paket ein T-Shirt, Shorts, Flipflops und ein Metroticket für eine Fahrt.

Auch Straßenhandel ein Problem

Seit dem 27. Mai wurden insgesamt 174 Badegäste mit dem Hilfe-Set ausgestattet. Seit der Einführung des Pakets im Jahr 2016 nimmt die Anzahl der bestohlenen Personen stetig zu. In Barcelona gibt es rund 5 Kilometer Strand. Allein dem Polizeiposten im Küstenviertel Barceloneta wurden bis zum 21. August rund 850 Diebstähle gemeldet.

Doch nicht nur die Diebe sind der Polizei ein Dorn im Auge. Auch der illegale Straßenhandel boomt. Täglich patrouillieren zivile Beamte und beschlagnahmen diverse Produkte von illegalen Straßenhändlern. Insgesamt wurden in diesem Jahr über 100.000 Getränke beschlagnahmt und über 9000 Anzeigen wegen Straßenhandel aufgegeben.

(L'essentiel/fss)