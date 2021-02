Stand Stonehenge ursprünglich in Wales?

Es ist eines der wenigsten und damit wichtigsten Zeugnisse der Jungsteinzeit und eine der größten Sehenswürdigkeiten Großbritanniens: Der ursprünglich aus 43 massiven Steinen bestehende Kreis Stonehenge im Süden Englands.

Eine neue archäologische Studie sagt nun: Ein Teil der Steine stammt aus einem Bergwerk in Wales. In anderen Worten: Die teils bis zu 50 Tonnen schweren Steine wurden von Wales aus über 250 Kilometer weit transportiert – und auf dem Salisbury Plain wieder aufgebaut. Dort stehen sie noch heute.

Zuerst stand Stonehenge laut der Studie in den Preseli Hills in Wales, so die Studie, die im Fachmagazin «Antiquity» publiziert wurde. Die Archäologen fanden an der Ausgrabungsstätte in Wales, wo Stonehenge ursprünglich stand, Steinrückstände, die sich mit den Steinen in Salisbury Plain decken.

Rätselhafter Steinkreis

Die Stätte von Waun Mawn befindet sich rund 280 Kilometer von Stonehenge entfernt. Sie ist einer der ältesten Steinkreise in Großbritannien und der drittgrößte des Landes. Seine Umgebung war bis 3000 v. Chr. ein wichtiges und dicht besiedeltes Gebiet – bis die Menschen plötzlich von dort verschwanden. «Vielleicht sind die meisten Menschen abgewandert und haben ihre Steine – ihre angestammte Identität – mitgenommen», glaubt der Archäologe Mike Parker Pearson vom UCL.

Die Megalithsteine von Stonehenge geben den Forschern seit Jahrhunderten Rätsel auf. Die gängigste Theorie zur Entstehung des Steinkreises lautet, dass Menschen schon in der damaligen Zeit den astronomischen Kalender verstanden hätten. Im Jahr 1986 wurde die Stätte in die Welterbeliste der UN-Kulturorganisation Unesco aufgenommen.

