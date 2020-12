Österreich – Zwei Mädchen tot in Haus aufgefunden

Am Montag wurde gegen 15.30 Uhr die Polizei verständigt, dass es in einem Einfamilienhaus in Längenfeld in Österreich zu einer Gewalttat gekommen sei. Beim Eintreffen konnten von der Polizei die leblosen Körper von zwei Kleinkindern – ein zweijähriges und ein neun Monate altes Mädchen – vorgefunden werden. Der sofort verständigte Notarzt konnte nur noch den Tod der Kinder feststellen.

Auf Grund des aktuellen Ermittlungsstandes wird der Vater der beiden Kinder verdächtigt, die beiden durch Gewalteinwirkungen am Hals getötet zu haben. Die Mutter soll laut Informationen der österreichischen Zeitung «Krone» zum Tatzeitpunkt bei der Arbeit gewesen sein.

Vater der Kinder versuchte sich das Leben zu nehmen

Der Beschuldigte – ein 28-jähriger Österreicher – hat nach der Tat einen Suizidversuch unternommen und wurde in ein Krankenhaus zur Behandlung gebracht. Eine Befragung war noch nicht möglich. Das Tatmotiv und die genauen Umstände der Tat sind noch Gegenstand der Ermittlungen.



