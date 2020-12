«Twitter-​​Killer» aus Japan bekommt die Todesstrafe

Neun Menschen hat Takahiro Shiraishi ermordet, zerstückelt und in seiner Wohnung in Gefriertruhen gelagert. Ohne Reue gestand der 29-jährige vor einem Gericht in Tokio die ihm vorgeworfenen Gräueltaten.

Den Ermittlungen zufolge soll der Japaner über den Kurzmitteilungsdienst Twitter gezielt Nutzer mit Suizid-Tendenzen kontaktiert und ihnen versprochen haben, er könne ihnen bei der Umsetzung ihrer Suizidpläne helfen oder gar mit ihnen gemeinsam sterben. Auf diese Weise soll er acht Frauen im Alter zwischen 15 und 26 Jahren geködert und in seine Wohnung gelockt haben.

Vergewaltigt, bestohlen und dann getötet

Er soll die jungen Frauen getötet haben, nachdem er sie vergewaltigt und bestohlen hatte. Lautermordete Shiraishi seine Opfer, um sie zu bestehlen und zu missbrauchen. Er wolle seine sexuellen Fantasien ausleben, hieß es. Mitleid habe er keines, denn er unterscheide stark zwischen Menschen, die er liebt und «anderen Leuten». Über seine eigene Festnahme sei er hingegen geschockt.

Wie Shiraishi zugab, hatte keines seiner Opfer tatsächlich Todeswünsche geäußert und sie alle gegen ihren Willen ermordet. Zudem tötete Shiraishi den Freund eines seiner Opfer, um diesen zum Schweigen zu bringen.

Wegen neunfachen Mordes verhängte das Gericht über den «Twitter-Killer» am heutigen Dienstag die Todesstrafe.

(L'essentiel/tha/rcp)