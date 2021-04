Malerin widmet ihre Kunst 119 Femizid-​​Opfern

Die britische Künstlerin Henny Beaumont hat in ihrer Kunstserie «Erinnern und ehren» jede Frau gemalt, die 2020 von einem Mann in Großbritannien getötet wurde.

Inspiriert wurde sie von der britischen Ministerin Jess Phillips, die am 8. März, dem Internationalen Tag der Frau, im britischen Unterhaus alle 119 Namen von getöteten Frauen vorgelesen hat. «Ich war zutiefst erschüttert und es machte mich so traurig, dass ich nur den Namen von Sarah Everard kannte», so Beaumont.

«Ich wurde neugierig, wer die anderen Frauen sind, und wollte für sie eine Art Mahnmal für die Frauen kreieren», wie die britische Künstlerin sagt.

Für ihre Werke filmt sie sich selbst beim Malen der Frauen und lässt dann die entstandenen Videos rückwärts laufen, damit man sieht, wie die Frauen verschwinden. So die Erklärung der Malerin, die die Serie «Disappearing Women» nennt. Bislang hat sie 19 der 119 Frauen in ihren Werken abgebildet.

Kelly Stewart RIP ❤️@jessphillips read names of 118 women killed by men, only name I'd heard of was Sarah Everard. To remember honour and make all these women visible, I’m painting all. If u can Please donate to @womens_aid @K_IngalaSmith #disappearingwomen@lindseyhilsum pic.twitter.com/FeNjpuck7h