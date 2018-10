Mann merkt nicht, dass er ein Messer im Kopf hat

Artikel per Mail weiterempfehlen

Er wollte einen Streit schlichten, danach steckte einem 25-jährigen Südafrikaner plötzlich eine zehn Zentimeter lange Klinge im Schädel. Der Griff fiel ab. Doch davon bekam der Patient zunächst gar nichts mit – wegen des Schocks und weil er stark alkoholisiert war.

Die Kombination war es wohl auch, warum er statt das Krankenhaus aufzusuchen, erstmal nach Hause ging, um seinen Rausch auszuschlafen.

Vom linken Auge fast bis zum rechten Ohr

Doch anders als er selbst hatten seine Freunde bemerkt, was mit ihm passiert war, und machten seine Pläne zunichte: Sie holten ihn ab und brachten ihn dorthin, wo er in seinem Zustand hingehörte: in die lokale Notaufnahme. Dies jedoch nicht ohne Widerstand des Verletzten.

Erst als er die Röntgenaufnahmen sah, realisierte der 25-Jährige, dass das, was ihm seine Freunde über den Ausgang des Streits erzählt hatten, wahr war. Die Klinge in seinem Kopf reichte vom linken Auge fast bis zum rechten Ohr, wie es im Fachjournal «BMJ Case Reports» heißt.

Viele Ärzte, vier Tage

Bei der Bestandsaufnahme und Einsicht des Patienten blieb es erst einmal, weil das aufgesuchte Krankenhaus für solche Fälle nicht ausgerüstet war. Deshalb überwiesen ihn die Mediziner ans deutlich größere Chris Hani Baragwanath Academic HoKrankenhaus in Johannesburg, wo er er am nächsten Tag ankam.

Aber auch dort geschah erst mal nicht viel: Der Augenarzt befand, das Auge des 25-Jährigen sei unverletzt und er nicht für den Fall zuständig sei. Das Gleiche sagte der Neurochirurg über das Gehirn und seine Zuständigkeit. Auch der herbeigerufene Hals-Nasen-Ohrenarzt blies ins gleiche Horn. Erst ein Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurg erklärte sich bereit, den Eingriff zu übernehmen. Da waren erneut 24 Stunden vergangen.

Glück im Unglück

Operiert werden konnte der Patient jedoch immer noch nicht – weil er gegen das Kontrastmittel, das ihm die Ärzte für CT-Aufnahmen spritzen wollten, allergisch war. Erst weitere 24 Stunden später hatten die Mediziner das Problem gelöst und die zehn Zentimeter lange Klinge konnte entfernt werden. Weitere zwei Tage später konnte der 25-Jährige endlich dorthin, wo es ihn nach dem Streit gezogen hatte: nach Hause, in sein eigenes Bett.

In ihrem Bericht notierten die Ärzte, dass der Mann extremes Glück gehabt habe. Es sei extrem selten, dass bei Stichen rund um die Augenhöhle und im Gesicht das Gehirn oder wichtige Gefäße nicht verletzt würden. Auch steige mit jedem Tag, den die Klinge im Kopf stecke, das Risiko für Blutungen oder Infektionen. Doch all das sei bei dem Südafrikaner wie durch ein Wunder nicht passiert.

(L'essentiel/fee)