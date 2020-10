Frau schleudert Welpen auf Rapper

«Keine Ahnung was los ist, aber ich habe einen neuen Hund» – hinter diesen irritierten Worten des US-Rappers Glomula steckt eine unfassbare Tragödie. Der Afroamerikaner war am Samstag auf einer Straße in Los Angeles von einer ihm unbekannten Frau attackiert worden. Der Musiker hielt die irren Szenen auf Video fest, seither verbreitet sich der 2 Minuten 20 Sekunden lange Clip im Internet wie ein Lauffeuer. Alleine auf Twitter wurde das Video mehr als 19,5 Millionen Mal aufgerufen.

Darauf ist zu sehen, wie der Musiker auf der Straße von der Blondine abgefangen und belästigt wird. Sie wirft dem Mann oft unzusammenhängende Sätze an den Kopf. Ihre Augen sind dabei weit aufgerissen und starren ohne einmal zu blinzeln ihr Gegenüber an. In ihren Armen hält die Frau die ganze Zeit über eine kleine Hündin.

Rassistisch beleidigt

Die skurrile Situation belustigt Rapper Glomula anfangs noch, doch dann legt die Frau rassistische Bemerkungen nach. «Du bist schwarz?», fragt sie ihn. «Und was, wenn ich verdammt nochmal schwarz bin?», antwortet er grantig, nur um eine verwirrte Gegenfrage zurückzubekommen. «Genau. Und was, wenn ich verdammt nochmal weiß bin?», reagiert die Unbekannte.

Etwas später murmelt die Frau, dass sie keine eigene Identität habe. Obschon kein klares Ziel hinter ihren Aktionen erkennbar ist, lässt sie nicht von ihrem Kontrahenten ab und verhindert, dass dieser in sein Auto einsteigen kann. Als Glomula die Frau nach ihrem Hund fragt, rastet diese plötzlich aus.

«Du hast meinen Hund gestohlen»

Ohne ein weiteres Wort zu sagen holt sie plötzlich aus und schleudert den bislang völlig entspannten Vierbeiner in Richtung des Rappers. Das Tier lässt ein erschrockenes Heulen los, ehe es mit dem Mann kollidiert und in Folge unsanft auf den Asphalt knallt. Winselnd rappelt sich die Hündin auf und sucht Schutz zwischen den Beinen von Glomula. Damit ist auch für den Amerikaner Schluss mit lustig. Doch selbst danach gibt die Unbekannte keine Ruhe und bezichtigt den Amerikaner auch noch, ihren Hund gestohlen zu haben, als er ihr droht die Cops zu rufen.

Die Netzgemeinde ist entsetzt über das Verhalten der «Verrückten». Doch viel mehr als ihrem Geisteszustand gilt die Sorge der User dem armen Vierbeiner. Glomula kann aber Entwarnung geben. Via Instagram lässt er seine Fans wissen, dass die Hündin nun in Sicherheit ist. Er hat sie bei sich aufgenommen.

Via GoFundMe.com sammelt der Musiker nun Spenden für die süße Hündin, die er scheinbar seither auf den Namen «Movie» getauft hat. 208 Personen haben in den ersten 16 Stunden insgesamt schon mehr als 4200 US-Dollar eingezahlt – weit mehr als das gesteckte Ziel von 3000 Dollar.

(L'essentiel/rcp)