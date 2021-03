Kampfhahn tötet seinen Besitzer mit Klinge

Im indischen Jigtal ist am Schauplatz eines illegalen Hahnenkampfes ein Mann von seinem eigenen Hahn getötet worden. Medien zufolge berichteten Augenzeugen, dass der Besitzer den Hahn auf die Arena vorbereitet und mit zusätzlichen Klingen für den Kampf ausgestattet habe, als der Hahn versuchte sich loszureißen. Dabei sei der 45-Jährige mit dem sieben Zentimeter langen Messer in der Leistengegend erwischt worden. Noch auf dem Weg ins Krankhaus verblutete der Hahnenbesitzer.

Laut dem «New Indian Express» ist der Hahn in Polizeigewahrsam genommen worden. Um ihm ein weiteres Lebens als Kampfhahn zu ersparen, sei er auf einen Hühnerhof gebracht worden. Es werde gegen 15 Verdächtigte ermittelt, die den tierfeindlichen Kampf organisiert und sich daran beteiligt haben sollen. Anklagen wie «illegale Wetten», «illegale Hahnenkämpfe» und aufgrund des Zwischenfalls wegen «fahrlässiger Tötung» würden vorbereitet.

Trotz des Verbotes von Hahnenkämpfen – ob aus Tierschutzgründen oder wegen Glücksspielverbotes – sind sie in vielen Regionen nach wie vor an der Tagesordnung. Sogar erlaubt, zählen sie in Südamerika, auf den Philippinen oder Bali nach wie vor zu einer populären Sportart. Oft werden bis zu fünfstellige Summen auf die Hähne gewettet.

(L'essentiel/tine)