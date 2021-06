«Gabeln» mögliche Ursache für Kabelriss

Die Staatsanwaltschaft von Verbania setzt die Ermittlungen zum Seilbahnunglück von Mottarone fort, bei der am 23. Mai in Stresa 14 Menschen ums Leben kamen.

Eine der von den Ermittlern untersuchten Hypothesen ist, dass durch den übermäßigen Einsatz der «Gabeln», die zur Deaktivierung der Notbremsen dienen, eine übermäßige Spannung auf das Zugseil entstanden ist und damit zum Riss des Seils geführt haben könnte, wie «Tio» schreibt.

Um dieser These nachzugehen, müssen die Behörden das Innere der abgestürzten Kabine inspizieren. Diese befinde sich nach wie vor am Unfallort. Am Montag soll eine weitere Inspektion stattfinden.

Was hat es mit den Gabeln auf sich?

Mit dem speziellen Werkzeug, der sogenannten «roten Gabel», lassen sich die Bremsen außer Kraft setzen, wie «La Repubblica» schreibt. Der Einsatz dieser könnte dazu geführt haben, dass die Kabine nicht langsamer wurde und die Fangbremsen nicht gegriffen haben, nachdem ein Seil gerissen war.

Auf Bildern, die vor etwas mehr als einer Woche auf der Seite des italienischen Mediums «La Stampa» veröffentlicht wurden, ist die rote Gabel zu sehen, die nicht da sein sollte. Auch das Video eines Schweizer Hobbyfilmers deutete daraufhin, dass die «Gabeln» in der Vergangenheit mehrmals eingesetzt wurden.

