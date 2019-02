Frühchen überlebt mit gerade mal 268 Gramm

Es ist eine Weltpremiere: Nie zuvor startete ein Kind mit einem niedrigeren Geburtsgewicht – und überlebte. Nach nur 22 Schwangerschaftswochen musste die Geburt aufgrund von Wachstumsstörungen bei dem kleinen Jungen aus Japan eingeleitet werden. Zu dem Zeitpunkt wog er zarte 268 Gramm und passte in die Handfläche eines Erwachsenen.

Fünf Monate später brachte er es auf stolze 3238 Gramm und durfte die Klinik zusammen mit seinen Eltern verlassen. «Ich bin froh, dass er so viel zugenommen hat, denn ich war mir, ehrlich gesagt, nicht sicher, ob er überleben würde», sagt die Mutter gegenüber Medien.

Geringe Überlebenschancen

Takeshi Arimitsu, der behandelnde Arzt des Jungen, setzt sich dafür ein, «die Menschen wissen zu lassen, dass es selbst bei einem sehr kleinen Geburtsgewicht möglich ist, dass das Kind die Entbindungsstation in guter Verfassung verlassen kann». Allerdings sei die Überlebensrate bei Neugeborenen unter 300 Gramm noch gering, betont das Krankenhaus, «vor allem bei Jungen.»

Die Kinder müssen in den ersten Jahren eine besondere medizinische Betreuung erfahren. Auch frühere Fälle von männlichen, extrem kleinen Frühchen, die nach mehreren Monaten aus dem Krankenhaus entlassen wurden, konnten bereits dokumentiert werden. Darunter ist ein Junge aus Deutschland, der bei seiner Geburt 2009 274 Gramm wog, ebenfalls 2009 wurde ein Junge in Japan mit 297 Gramm geboren. 2011 kam wieder in Japan ein Junge mit 294 Gramm und 2015 mit 289 Gramm zur Welt, die Fälle werden in einem internationalen Register der University of Iowa in den USA festgehalten.

