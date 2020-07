Freund von Brad Pitt tötete seine Frau

Saul Fletcher (Berlijnse kunstenaar die niemand kent, maar wel vriend van Brad Pitt) vermoordt echtgenote, vlucht met zijn Porsche en brengt dan zichzelf om het leven.



Familientragödie am Mittwochabend in Berlin. Wie die Bild berichtet, soll der bekannte englische Fotokünstler Saul F. im Stadtteil Moabit seine Frau (53) umgebracht haben. Danach richtete sich der 52-Jährige in seiner Ferienwohnung am Rochowsee in Brandenburg selbst.

Laut der deutschen Boulevardzeitung hatte die Tochter von Saul F. um 23.15 Uhr die Polizei alarmiert. Ihr Vater habe ihr gestanden, ihre Mutter getötet zu haben. Die Beamten fuhren daraufhin sofort zur Adresse der 53-Jährigen, konnten das Leben der Frau aber nicht mehr retten. Sie wurde offenbar erstochen.

Mit Brad Pitt am Roten Teppich

Der 52-Jährige wurde am Donnerstag um 3.00 Uhr dann in seiner Gartenlaube gefunden, er hatte sich selbst das Leben genommen. «Es gibt keinen Hinweis auf Fremdverschulden derzeit», so ein Polizeisprecher zur Bild. Die Hintergründe der Tat sind vorerst noch völlig unklar.

Saul F. war nicht nur ein bekannter Fotokünstler, er war auch ein guter Freund von Hollywood-Star und Oscargewinner Brad Pitt. Erst im vergangenen Jahr waren die beiden bei der Biennale in Venedig über den Roten Teppich spaziert.

