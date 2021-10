Enthauptete Frau in Südfrankreich aufgefunden

Medienberichten zufolge ist am Mittwoch in der Küstenstadt Agde im Süden Frankreichs eine 77-jährige Frau enthauptet aufgefunden worden. Wie unter anderem die französische Zeitung «Le Figaro» berichtet, fanden Sicherheitskräfte die Leiche der Seniorin in ihrer Wohnung.

Die Polizei wurde von dem Sohn getöteten Frau informiert, nachdem er sie länger nicht erreichen hatte können. Dies sei unüblich gewesen, da die beiden normalerweise täglichen Kontakt zueinander pflegten.

Der Verdacht des Sohnes, seiner Mutter könnte etwas zugestoßen sein, bestätigte sich, als die Beamten vor Ort eintrafen. In der Wohnung der Seniorin fanden die Polizisten Kampfspuren. Laut «Le Figaro» lagen im Garten blutverschmierte Latexhandschuhe und Klebebandrollen.

Die genauen Umstände der Tat waren zunächst unklar. Hinweise auf einen Einbruch habe es hingegen nicht gegeben, hieß es.

(L'essentiel/sm)