Ehepaar stirbt fast gleichzeitig an Corona

Bis sich Patricia und Leslie McWaters aus Detroit (USA) mit dem Covid-19 Virus infiziert hatten, waren beide bei bester Gesundheit gewesen, erzählte die Tochter des Ehepaars der Detroit News. Beide starben an der Lungenkrankheit zwar in getrennten Zimmern, aber nur Sekunden nacheinander. «Es war, als hätten sie sich direkt nach ihrem Tod wiedergetroffen und wären zusammen in den Himmel gegangen», so die Tochter Joanna Sisk.

Zuerst erkrankte Ehemann Leslie, danach auch seine Frau. Bei beiden verschlechterte sich der Zustand so rasant, dass sie in getrennten Zimmern im Krankenhaus untergebracht wurden. Vorerst konnten sie sich noch telefonisch mit dem jeweils anderen austauschen, dann jedoch wurde Patricia zu schwach.

Der letzte Atemzug

Der Tochter wurde vom Krankenhauspersonal nahegelegt, sich von der Mutter zu verabschieden. Als Joanna Sisk in das Zimmer ihrer Mutter trat, hatte sie keine Ahnung, dass es auch um ihren Vater bereits so schlecht stand und er am selben Tag sterben könnte.

Leslie McWaters folgte seiner Frau Patricia nur ein paar Sekunden später in den Tod. Bei dem Ehepaar ist die selbe Zeit auf der Sterbeurkunde angeführt: 16.23 Uhr. Tochter Joanna Sisk versucht ihre Trauer zu mildern und hat ihre eigene Theorie, wie ihre Eltern wohl auf die «Posthum-Berühmtheitæ reagieren würden: «Mama ist sauer, weil sie es nicht mochte, fotografiert zu werden. Und Papa ist stolz darauf, ein Promi zu sein.»

(L'essentiel/tine)