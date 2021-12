2900 McDonald's von Pommes-​​Engpass betroffen

In der Pandemie wurde wohl kein Wort so oft bemüht wie «Verzicht». Nun sorgt die Coronakrise in Verbindung mit einer Naturkatastrophe dafür, dass Japanerinnen und Japaner womöglich beim nächsten Fast Food-Lokalbesuch auf Pommes verzichten müssen.

Nur noch kleine Portionen werden ausgegeben

Aufgrund massiver Lieferengpässe hat McDonald's Japan angekündigt, Pommes nun zu rationieren. Wie das Unternehmen mitteilte, werden von Freitag an nur noch kleine Portionen in den 2900 Filialen der Fast-Food-Kette in Japan ausgegeben. Schuld an der Knappheit ist neben der globalen Pandemie auch eine weitere Katastrophe.

So kam es im Westen Kanadas zu massiven Überschwemmungen, die die ohnehin stark eingeschränkten Lieferketten vor weitere Herausforderungen stellten. Das beliebte Unternehmen sieht sich nun, wie es selbst sagt, vor der Herausforderung, «eine stabile Versorgung mit Grundzutaten aufrechtzuerhalten».

Die Weihnachtsfeiertage gelten für den Burger-Riesen mitunter als wichtigste Zeit des Jahres. Neben McDonald's sind auch andere Fast Food-Lokale um die Festtage gut besucht. Der Besuch eines KFC-Ladens gehört demnach für viele Japanerinnen und Japaner zu einer etwas merkwürdigen Weihnachtstradition.

(L'essentiel/TK)