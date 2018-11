Mann tötet seine Ex und ihr vier Wochen altes Baby

In Jena hat sich Berichten zufolge ein Familiendrama mit mehreren Toten ereignet. In einer Wohnung in der thüringischen Stadt seien am Montag vier Leichen entdeckt worden, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauerten demnach am Abend an.

Die Bild-Zeitung und der MDR meldeten, in der Wohnung im Stadtteil Winzerla habe sich am Wochenende ein Familiendrama ereignet. Laut dem «Bild»-Bericht brachte ein 38-jähriger Mann seine Ex-Freundin (25), ihren neuen Partner und das vier Wochen alte Baby der Frau um, bevor er sich selbst tötete. Nach Angaben der Polizei sollen am Dienstag Einzelheiten zu den Ermittlungen bekanntgeben werden.

Nachdem mehrere Personen als vermisst gemeldet wurden, öffnete die Polizei am Montagnachmittag die Wohnung. Dort wurden dann die Leichen entdeckt. Der Staatsanwalt beschrieb das erschütternde Szenario: «Es war sehr blutig». Offenbar hat der Täter ein Messer benutzt.

(L'essentiel/afp)