Drei Frauen sollen Brand im Zoo verursacht haben

Fünf Orang-Utans, zwei Flachland-Gorillas, ein Schimpanse sowie Primaten, Flughunde und Vögel starben in der Silvesternacht. Sie waren gefangen in der Feuersbrunst, die im Affenhaus im Krefelder Zoo in Nordwestdeutschland wütete.

Auslöser für das Feuer waren Himmelslaternen, die Glück bringen sollten. Die Behörden ermitteln gegen eine Mutter (60) und ihre beiden erwachsenen Töchter. Die drei Frauen aus Krefeld hätten sich selber bei der Polizei gemeldet und dort angegeben, dass sie in der Silvesternacht fünf Himmelslaternen hätten aufsteigen lassen, sagten Vertreter von Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Man gehe davon aus, dass diese Himmelsleuchten den Brand des Affenhauses ausgelöst hätten.

Himmelslaternen sind verboten

Himmels- oder Wunschlaternen bestehen aus dünnem Seidenpapier und einer Kerze oder einem Behälter mit Brennpaste in der Mitte. Werden sie entzündet, können sie wie ein Heißluftballon durch die Luft schweben. Die Laternen sind seit 2009 in Deutschland verboten.

Feuerwehreinsatz im Krefelder Zoo. Video: AP

Mehrere Verdächtige meldeten sich am Mittwoch bei der Polizei. Sie befürchteten, dass sie den Brand ausgelöst hatten, weil sie die Laternen steigen ließen. Das direkt angrenzende Gorillagehege blieb verschont. Dort lebt eine junge siebenköpfige Gorillafamilie. Auch zwei Schimpansen haben den Feuermoloch überlebt. Dabei handle es sich um das ältere Weibchen Bally und das junge Männchen Limbo. Der Krefelder Zoo hat über 400.000 Besucher pro Jahr.

