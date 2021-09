Mädchen (6) stirbt bei Fahrt auf Free Fall-​​Tower

Am Abend vom 5. September kam im Glenwood Springs Freizeitpark in den USA ein Mädchen ums Leben. Wie «Abc57» schreibt, war die Sechsjährige mit ihrer Familie in den Ferien, zusammen besuchten sie den Freizeitpark in Colorado. Was genau auf dem Free Fall-Tower passiert ist, ist noch nicht bekannt.

Laut dem zuständigen Gerichtsmediziner fuhr das Mädchen mit dem Free Fall-Tower «Haunted Mine Drop». In einer Pressemitteilung von 2017, als die Attraktion eröffnet wurde, hieß es: «Die neue Attraktion thront oben auf dem Iron Mountain und lässt die Fahrer 30 Meter tief in den Berg fallen, während sie gespenstischen Bergbaugeschichten aus vergangenen Tagen lauschen.»

Freizeitpark zwei Tage geschlossen

Welche Art von Verletzungen sich das Mädchen zuzog wird eine Autopsie zeigen, die für nächste Woche angesetzt ist. Unmittelbar nach dem Vorfall leisteten Parkmitarbeitende erste Hilfe bis die Sanität eintraf. Die konnte aber nur noch den Tod des Kindes feststellen.

«Wir sind zutiefst traurig und bitten Sie, die Familie der Verstorbenen in Ihren Gedanken und Gebeten zu behalten», schreibt der Vergnügungspark auf seiner Webseite. Der Park blieb am Montag und am Dienstag geschlossen.

