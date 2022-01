Junge stürzt durch Kunststoffplatte auf Gleis

Beim Sturz durch ein Hallendach ist ein Jugendlicher in Oldenburg (Niedersachsen) lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 16-Jährige am frühen Sonntagabend gemeinsam mit einem gleichaltrigen Begleiter auf das Dach einer stillgelegten Gleishalle am Oldenburger Hauptbahnhof geklettert und durch ein Stück einer lichtdurchlässigen Kunststoff-Wellplatte gebrochen.

Nach Angaben der Beamten stürzte der Jugendliche etwa sechs Meter tief auf die darunterliegenden Gleise. Der Begleiter rief Polizei und Rettungsdienst. Nach ersten Erkenntnissen war das Duo von der obersten Ebene eines benachbarten Parkhauses aus auf die leere Gleishalle geklettert. Anscheinend wollten sie dort Fotos machen.

(L'essentiel/AFP/trx)