Schießerei in Klinik – drei Menschen schwer verletzt

In einem Krankenhaus in Buffalo im US-Staat Minnesota hat eine Person auf mehrere Personen geschossen. Nach Polizeiangaben wurden drei Menschen schwer verletzt, sie wurden mit einem Helikopter in eine Klinik gebracht, zwei weitere Menschen sind verletzt. Wie «ABC News» berichtet, sei der Schütze inzwischen in Gewahrsam genommen worden. Die Polizeimitarbeiterin Kelly Prestidge wisse aber nicht, ob es sich dabei um die Person handle, die die Schüsse abgegeben habe.

Der Vorfall hat sich am Dienstag in der Allina Clinic ereignet, sagte sie. Wie Bilder auf lokalen Fernsehsendern zeigten, habe der Schütze auf mehrere Fenster sowie auf die Glastür des Eingangs des Krankenhauses geschossen.

Der Polizeichef von Buffalo, Pat Budke, sagte dem Sender «KTSP», die Lage sei unter Kontrolle gebracht worden und es gebe keine Bedrohung für die öffentliche Sicherheit mehr. Es seien keine Bomben am Tatort entdeckt worden, versicherte Budke.

(L'essentiel/Karin Leuthold)