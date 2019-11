Schüsse auf London Bridge: Polizei tötet Mann

Wie der Daily Mirrorberichtet, soll der Mann mehrere Menschen mit seinem Messer verletzt haben. Zeugenaussagen, wonach der Mann einen Selbstmord-Gürtel getragen haben soll, wurden von offizieller Seite noch nicht bestätigt.

Videoaufnahmen zeigen, wie der Mann von Passanten und bewaffneten Polizeibeamten auf der London Bridge in die Enge getrieben wird. Kurz darauf sind Schüsse zu hören. Dabei soll der vermeintliche Angreifer getötet worden sein.

Zuvor hatte die Polizei die London Bridge gesperrt, Restaurants und Geschäfte in der Näher wurden verriegelt. Auch der unweit der Brücke liegende Borough Market wurde geräumt.

Police were called at 1:58pm to a stabbing at premises near to London Bridge.



Emergency services attended, including officers from the Met and @CoLP



A man has been detained by police. We believe a number of people have been injured. Further info to follow. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) November 29, 2019

Police shouting for everyone to move away. Real panic setting in at London Bridge. Rumours of a shooting? pic.twitter.com/vBZoKu73za — Timothy Johnson (@timtj) November 29, 2019

We are in the early stages of dealing with an incident at London Bridge. Please follow @metpoliceuk for updates. If you are near the scene, please follow the directions of any officer on the ground. — MPS Events (@MetPoliceEvents) November 29, 2019

(L'essentiel/mon)