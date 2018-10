Das passiert, wenn man in der Antarktis kocht

Wenn bei uns im Herbst die Temperaturen sinken, jammern viele bereits über durch Kälte und Dunkelheit verursachte Winterdepressionen. Jetzt stell dir mal vor, du müsstest monatelang in der Antarktis überleben, wo sich die Sonne fast nie blicken lässt und Temperaturen von bis zu Minus 80 Grad herrschen.

Für ein solches Leben entschied sich Cyprien Verseux. Der Astrobiologe arbeitet momentan auf der französisch-italienischen Concordia Station inmitten der Antarktis. Keine andere Forschungsstation – nicht einmal die ISS, die 400 Kilometer über der Erde schwebt – ist so weit von der Zivilisation entfernt.

Drei Monate lang ohne Sonnenlicht

«Während neun Monaten kann niemand hier herkommen oder von hier weggehen», sagt Verseux. In dieser Zeit erreicht kein Fahrzeug die Concordia Station und die Forscher sind komplett auf sich allein gestellt. «Im August haben wir nach drei Monaten endlich wieder die Sonne gesehen.» Zeit für ein Picknick, dachte sich Verseux.

Zum Spaß ging er an die frische Luft und versuchte, bei antarktischen Temperaturen zu kochen. Die Resultate hielt er in seinem Blog fest. Bei Minus 70 Grad gefriert so gut wie alles innerhalb von Sekunden: Die Eier erstarren, noch bevor sie die Pfanne erreichen, das Nutella wird sofort zu Speiseeis und auch die Spaghetti bleiben in der Luft hängen und dienen als eisige Stütze für die Gabel.

