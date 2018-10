Mutter in Mallorca rettet Tochter (8) und ertrinkt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Bilder der überfluteten Straßen und Häuser von Mallorca lassen die Tragödien erahnen, welche die einzelnen Menschen durch das verheerende Unwetter erleben mussten. Vom Schicksal einer jungen Mutter etwa berichtet unter anderem die Zeitung «El Pais».

Sie saß mit ihrem fünfjährigen Sohn und ihrer achtjährigen Tochter im Auto, als sie von der Flutwelle überrascht wurden. Das Wasser sei in rasender Geschwindigkeit angestiegen. Die Frau habe Berichten zufolge ohne zu zögern ihre Tochter aus dem Auto gezerrt. Der Versuch, auch ihren Sohn zu retten, scheiterte jedoch. Das Auto wurde mitgerissen. Später fanden Rettungskräfte die Leiche der jungen Mutter. Ihr Sohn gilt noch als vermisst.

Knapp dem Tod entkommen

Mehr Glück hatte eine Frau, die in einer ähnlichen Situation war. Sie schaffte es in letzter Sekunde, ihr Kind und sich selbst aus einem Fahrzeug zu retten, bevor dieses weggeschwemmt wurde.

Knapp dem Tod entkommen ist auch ein Mann, der gegenüber der Lokalzeitung «Diario de Mallorca» berichtet, wie er sich gerade noch durch das Fenster seines Autos retten konnte. «Ich musste rund 500 Meter durch die Sturzfluten schwimmen, bis ich ein Haus erreichte», so Manuel Torrescusa. «Meine Kleider blieben an einem Metallzaun hängen, ich trug kaum noch etwas am Leib.»

«220 Liter Regen pro Quadratmeter»

Die Heftigkeit des Unwetters überraschte die Behörden: Binnen weniger Stunden fielen rund «220 Liter Regen pro Quadratmeter», wie die Regionalregierung im Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte. Ein Wildbach trat über die Ufer. In Sant Llorenç des Cardassar wurden Autos durch das Hochwasser übereinander geschoben. In den überschwemmten Straßen trieben Matratzen, Möbel und Trümmerteile. Andere Straßen waren mit Schlamm überzogen.

Starke Regenfälle haben auf Mallorca viele Straßen in reißende Flüsse verwandelt. (Video: Storyful/Twitter)

Die Vize-Bürgermeisterin von Sant Llorenç des Cardassar, Antonia Bauza, sagte: «Unsere Priorität ist es, Überlebende zu finden und Leute zu retten, die zu Hause festsitzen.» In ihrem Ort gebe es «viele Ferienhäuser und -wohnungen». Die Rettungsdienste aktualisierten regelmäßig in mehreren Sprachen ihre Twitter-Informationen, darunter auch auf Deutsch. Bislang wurden 10 Todesopfer gemeldet.

(L'essentiel/kat/afp)