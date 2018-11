Feuerwehr rückt wegen Sonnenuntergang aus

Ein farbenprächtiges Naturspektakel löste am Dienstagabend in Hamburg einen Notruf aus: Im Stadtteil Langenhorn rief ein Mann die Feuerwehr, nachdem er kurz nach 16 Uhr aus dem Fenster geschaut hatte – er vermutete, dass es sich bei den orange-roten Wolken am Himmel um Feuer auf einem Dach in der Nachbarschaft handelte.

Die Beamten in der Notrufzentrale schickten umgehend einen Löschzug zum vermeintlichen Brandherd, wie die Hamburger Morgenpost berichtet. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte dann fest, dass es sich nicht um ein Feuer handelte.

«Lieber einmal zu viel, als einmal zu wenig»

Es komme immer wieder mal vor, dass Menschen die Abendsonne mit einem Brand verwechselten und die Einsatzkräfte alarmierten, teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Dort nahm man den Vorfall gelassen: «Selbstverständlich rücken wir aus, wenn ein Bürger den Notruf wählt. Auch wenn es sich – wie in diesen Fall – um einen Fehlalarm handelt. Lieber einmal zu viel die 112 wählen, als einmal zu wenig.»

Das Naturschauspiel sei jedoch nichts Ungewöhnliches gewesen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes zur Nachrichtenagentur DPA. Da die Sonnenstrahlen am Abend einen besonders langen Weg zurücklegen müssten, sei das Licht im Vergleich zum Tag insgesamt rötlicher.

In Kombination mit den tiefstehenden Wolken ergebe das die besonders kräftige Farbgebung. Da sich die Wetterverhältnisse nun änderten, seien in den nächsten Tagen keine weiteren Sonnenuntergänge dieser Art mehr zu erwarten.

(L'essentiel/kle)