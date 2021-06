Darum könnte das Wohnhaus in Miami eingestürzt sein

Nach dem Teileinsturz eines zwölfstöckigen Wohnhauses im US-Bundesstaat Florida geht die Suche nach weiteren möglichen Opfern weiter. Rettungsteams sind mit Spürhunden, Spezialkameras und Horchgeräten im Einsatz, wie US-Medien in der Nacht zum Freitag berichteten.

99 Menschen gelten nach dem Unglück in Surfside nahe Miami Beach noch als vermisst. Mindestens ein Mensch kam nach offiziellen Angaben ums Leben, elf weitere wurden verletzt. 37 Menschen seien aus dem Gebäude befreit worden, teilte die Feuerwehr mit.

«Wir werden nicht aufgeben», sagte Surfsides Bürgermeister Charles Burkett. Die Retter seien rund um die Uhr im Einsatz. Allerdings habe Regen die Suche erschwert. Es wird befürchtet, dass die Zahl der Toten deutlich steigen könnte. Wie viele Menschen zum Unglückszeitpunkt in dem Gebäude waren, ist unklar. Auch die Ursache ist nicht bekannt. Eine Untersuchung läuft.

Gebäude sank über Jahre ab

Shimon Wdowinski, Geophysiker an der Universität von Florida, erinnerte sich bei der Meldung über das eingestürzte Haus sofort an eine seiner Studien. In dieser konnte er nachweisen, dass das Gebäude in den 1990 Jahren jährlich etwa 2 Millimeter abgesunken ist.

Nach seiner Erfahrung könnte das durchaus Auswirkungen auf das Gebäude und seine Strukturen gehabt haben. Gegenüber «USAToday» sagte er: «Als ich heute die Nachrichten sah, hab ich mir gesagt: Oh mein Gott, wir haben das entdeckt.» Auch bei anderen Wissenschaftlern steht die Theorie im Vordergrund, dass der Boden, auf dem das Gebäude erbaut wurde, für den Einsturz verantwortlich gewesen sein könnte.

Der Bezirk verlangt, dass Gewerbe- und Mehrfamilienhäuser alle 40 Jahre «rezertifiziert» werden müssen. Die Überprüfung war für das Mehrfamilienhaus im Gange, aber noch nicht abgeschlossen.

