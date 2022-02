So geht es Cleo (4) heute

Die Entführung der vierjährigen Cleo Smith in Australien vor rund drei Monaten hat die Welt in Atem gehalten. Das Geschehene hat die Vierjährige bis heute nicht verarbeitet. «Wir kennen nicht die ganze Geschichte», sagen die Eltern von Cleo in einem Interview in der Sendung «60 Minutes» des australischen Senders 9now. Ihre Tochter habe anfangs kaum etwas über das Erlebte erzählen wollen.

Die Vierjährige habe in eine Art «Überlebensmodus» geschaltet und das traumatische Erlebnis weit von sich weggeschoben. Cleo sei mal glücklich und freudestrahlend, dann wieder traurig und wütend. «Jeder Tag und jede Nacht sind anders», sagt die Mutter des Mädchens weiter. Insgesamt komme ihre Tochter einigermaßen zurecht.

Terry K. drohen 20 Jahre Gefängnis

Cleo war Ende Oktober von einem Campingplatz verschwunden. Am 2. November fand die Polizei das Mädchen schließlich in einem Haus in Carnarvon in Westaustralien, rund 50 Kilometer vom Campingplatz entfernt. Der Verdächtige Terry K. sitzt seither in Haft. Laut der Anklage hatte der Mann das Mädchen aus ihrem Zelt entführt und bei sich zu Hause gefangen gehalten. Der 36-Jährige bekennt sich schuldig. Ihm drohen 20 Jahre Gefängnis.

Nachbarn beschrieben den Beschuldigten als Einzelgänger. Der 36-Jährige soll eine Obsession für Puppen haben. In sozialen Netzwerken kursiert ein Video, das K. in einem Zimmer voller Puppen zeigt. Cleo selbst soll mit Spielzeug beschäftigt gewesen sein, als die Polizei sie in dem Haus entdeckte.

Der Beschuldigte soll laut ersten Erkenntnissen mehrere gefälschte Profile in sozialen Netzwerken erstellt haben, auf denen er Bilder einer imaginären Familie postete: Auf einigen gibt es Fotos von Kindern und Familienmitgliedern. Der Mann ist in Wirklichkeit jedoch kinderlos. Besonders verstörend: Einer von K.s Social-Media-Accounts folgte auch dem Profil von Cleos Mutter.

(L'essentiel/Jonas Bucher)