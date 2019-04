Dieser süße Oktopus ist trinkbar und koffeinhaltig

Artikel per Mail weiterempfehlen

Bis zu 20 Minuten arbeitet Daphne Tan jeden Tag an ihrem Cappuccino. So lange dauert es, bis sie den Milchschaum gefärbt und zentimeterhoch aufgetürmt hat. Am Ende verschönern kleine schaumige Kunstwerke die Tasse der 18-Jährigen aus Singapur: Comicfiguren wie Snoopy oder Daisy Duck, bekannte Filmcharaktere oder Nachbildungen großer Kunstwerke wie van Goghs «Sternennacht». Anspruchsvoll seien sie alle, sagt Tan, aber die realistischen seien die schwierigsten.

«3D Latte Art» wird der Trend auf Instagram genannt, 3D-Kunst aus Milchschaum. Mehr als 50.000 Follower bewundern Tans Kreationen dort auf ihrem Account «periperipeng». Anders als die typischen Herzen oder Blätter, die Baristas auf der ganzen Welt in ihren Kaffee gießen, springen die Kunstwerke der 18-Jährigen regelrecht aus den Tassen heraus.

Damit das gelingt, hat Tan drei Jahre lang herumexperimentiert. Denn damit die Skulpturen nicht im heißen Kaffee versinken, muss der Milchschaum fest genug sein. Die Werkzeuge, die Tan für ihre Kreationen verwendet, sind dagegen überraschend simpel. Meist braucht sie nur zwei Löffel, um den Schaum in seine Form zu bringen und ein Bambusspießchen, mit dem sie die Skulpturen mit natürlichen Lebensmittelfarben verschönert.

(L'essentiel/dpa)