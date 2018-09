Ecstasy macht Oktopusse kuscheliger

Eigentlich sind Oktopusse ziemliche Eigenbrötler, die sich nicht viel machen aus dem Kontakt mit Artgenossen. Forscher haben nun entdeckt, dass die Substanz MDMA, die in der Stimmungsdroge Ecstasy zu finden ist, bei ihnen ähnlich wirkt wie beim Menschen: Die Substanz macht die Tiere sozialer.

MDMA erzeugt beim Menschen Gefühle emotionaler Nähe und Euphorie, ausgelöst durch Botenstoffe im Gehirn wie Serotonin, Dopamin und Oxytozin. Sprich, Menschen werden freundlicher, anhänglicher, anschmiegsamer. Forschende der Johns Hopkins University berichten nun, dass Oktopusse ganz ähnlich reagieren: Ecstasy steigert das Interesse der einzelgängerischen Tiere an Kontakten mit Artgenossen.

Uraltes System

Frühere Studien hatten bereits Hinweise geliefert, dass sich die Botenstoff-Systeme (Neurotransmitter) des Gehirns auch zwischen weit entfernten Arten ähneln. Menschen und Oktopusse haben zwar einen gemeinsamen Vorfahren – allerdings ist das schon 500 Millionen Jahre her. Trotzdem teilen wir diese Botenstoffe mit dem Meeresbewohner. Könnten also damals wie heute ähnliche Systeme im Gehirn das soziale Verhalten von Lebewesen bestimmt haben?

Wenn Menschen – oder auch Oktopusse – Ecstasy nehmen, kann es nur wirken, wenn es im Gehirn irgendwo «andocken» kann. Vergleiche mit dem Erbgut beider Spezien zeigten, dass sich die Andockstelle für MDMA im Organismus von Mensch und Oktopus stark ähneln. Dort wird dann Serotonin gebildet, was wiederum «schmusig» macht.

Vom Einzelgänger zum Schmusetier

Und obwohl Oktopusse eigentlich totale Einzelgänger sind, steigerte der Ecstasy-Stoff das Interesse der Tiere an Artgenossen: Sie verbrachten mehr Zeit mit anderen Oktopussen und traten auch vermehrt in direkten Körperkontakt. Die eigentlichen Schaltkreise im Gehirn, was das soziale Verhalten angeht, sind bei «Zweibeinern» und «Achtarmern» also durchaus ähnlich. Das wir jedoch im Vergleich von Natur aus bedeutend sozialer leben, erklären sich Wissenschaftlicher damit, dass die Oktopusse wahrscheinlich deswegen so aggressive Einzelgänger sind, weil ihre natürlichen Umstände eine andere Verhaltensweise gar nicht zulassen – außer in der Paarungszeit. Da machen Oktopusse eine Ausnahme.

(L'essentiel/chk/sda)