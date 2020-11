Mysteriöser Monolith aus Metall in Utah gefunden

Was für ein Fund, den das «Utah Department of Public Safety» da in der Wüste des US-Bundesstaates Utah machte. Während die Wissenschaftler am Montag wilde Dickhornschafe zählten, sahen sie plötzlich einen riesigen Monolithen aus Metall inmitten roter Felsen.

«Einer unserer Biologen hat ihn gesehen, wir sind direkt darüber geflogen», sagte Pilot Bret Hutchings zu «KSL TV». «Whoa, whoa, dreh um dreh um!», habe er gerufen. «Dieses Ding da, wir müssen uns das ansehen.»

« Egal von welchem Planet Sie kommen »

«Wir haben noch gescherzt, dass, wenn einer von uns verschwindet, dann haut der Rest ab», so Hutchings weiter. «Wir haben uns gefragt, hat die Nasa das da hingestellt? Wirft das Satellitensignale zurück?».

Der Monolith ist rund 3 bis 3,5 Meter groß. Seine Entdecker sind der Ansicht, dass er wohl keinen wissenschaftlichen Zweck hat und fühlten sich an eine Szene des 60er-Jahre-Films «2001: A Space Odyssey» erinnert.

Wer den Monolith aufgestellt hat, ist am Dienstag immer noch unklar. Die Sicherheitsbehörde verzichtete darauf, seinen genauen Standort bekanntzumachen. Zum eigenen Schutz von Schaulustigen, die sich in der abgelegenen Gegend verirren könnten. Außerdem machte sie auf ihrer Webseite darauf aufmerksam, dass es illegal sei, ohne Erlaubnis auf staatlichem Gebiet Kunstobjekte oder andere Strukturen zu installieren. «Egal von welchem Planet Sie kommen.»

(L'essentiel/Lucas Orellano)