Saftige Corona-​​Strafe für Paar nach Sex im Auto

Ein Paar wurde von der Polizei in einem Waldstück in Leonberg im Kreis Tirschenreuth (Bayern) in flagranti erwischt. Die Frau und der Mann waren nächtens zu dem Waldstück gefahren und hatte sich dort im Auto vergnügt, meldet die Polizei. Zufällig vorbeikommenden Beamten war das abgestellte Fahrzeug aufgefallen, weswegen Nachschau gehalten und das Paar mitten im Akt erwischt wurde. Dies geschah während der Ausgangsbeschränkungen von 21 bis 5 Uhr.

Auf das Paar kommt jetzt eine saftige Strafe zu – es hatte die geltenden Ausgangsbeschränkungen gebrochen. Es ist nicht der erste Fall dieser Natur, berichtet der "Bayrische Rundfunk". Auch im Jänner musste ein Pärchen nach Sex im Wagen in der bayrischen Stadt Cham eine Gelstrafe zahlen. Damals hatten Bürger die Polizei alarmiert, nachdem laute Frauenschreie aus dem Fahrzeug zu hören waren. Die Polizei klärte den Fall auf.

(L'essentiel/rfi)