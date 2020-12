Schallmauer-​​Pionier Chuck Yeager gestorben

Die US-Weltraumbehörde Nasa würdigte den amerikanischen Testpiloten und Weltkriegsveteranen Chuck Yager, der 1947 als Erster die Schallmauer durchbrach. Sein Tod sei ein «riesiger Verlust für unsere Nation», schrieb Nasa-Chef Jim Bridenstine. Yeagers Ehefrau Victoria twitterte, mit tiefer Trauer müsse sie mitteilen, dass die Liebe ihres Lebens am Montag gegen 21.00 Uhr gestorben sei. Yeager war Medienberichten zufolge 97 Jahre alt.

Im Hollywood-Spielfilm «Der Stoff, aus dem die Helden sind» (The Right Stuff) von Philip Kaufman, in dem er von Sam Shepard gespielt wurde, hatte Yeager 1983 einen Cameo-Auftritt als Barmann.

Nasa-Chef Bridenstine bezeichnete Yeagers Pionierleistungen in der Mitteilung als «brillante Beiträge zur Luft- und Raumfahrtwissenschaft». Zudem würdigte er dessen «heldenhaften» Einsatz im Zweiten Weltkrieg. Die New York Times berichtete, Yeager habe an einem einzigen Tag fünf deutsche Flugzeuge abgeschossen.

Fr @VictoriaYeage11 It is w/ profound sorrow, I must tell you that my life love General Chuck Yeager passed just before 9pm ET. An incredible life well lived, America’s greatest Pilot, & a legacy of strength, adventure, & patriotism will be remembered forever.