Sturmtief Klaus sorgt für Männerträume

Das Sturmtief Klaus brachte heftige Sturmböen nach Europa. Auch in Deutschland gab es starke Stürme. In Berlin sorgte am Donnerstag ein Gewitter für spektakuläre Wolkenformationen.

Nach 17.30 Uhr öffnete sich der Himmel nach heftigem Regen und die grauen Gewitterwolken verschwanden. Sie hinterließen einen Regenbogen und sogenannte Mammatuswolken. Der Name «Mammatus» stammt vom lateinischen Begriff «mamma» (lat. für Brust) ab und steht für «brustartig». So hingen die Wolken brustastig über der deutschen Hauptstadt.

Wie Meteo News» auf Twitter schreibt, tritt so ein Naturschauspiel auf der Rückseite von Gewittern auf.

(L'essentiel/Bianca Lüthy)