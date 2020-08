Teenager werden gefoltert und lebendig begraben

Entführt, vergewaltigt, ausgeraubt, gefoltert und am Schluss lebendig begraben – das Martyrium, das zwei Jugendliche erlitten, löst in Schweden Entsetzen aus. Die beiden Teenager waren am späten Samstagabend im Zentrum von Solna unterwegs, einer Ortschaft kaum zehn Autominuten nördlich der Hauptstadt Stockholm, als sie von zwei jungen Männern angesprochen wurden. Dass sie diese Begegnung überlebten, grenzt an ein Wunder.

Wie das schwedische Nachrichtenportal «Aftonbladet» berichtet, sollen die beiden mutmaßlichen Täter im Alter von 18 und 21 Jahren den Teenagern Drogen angeboten haben. Als diese jedoch ablehnten, eskalierte die Situation. Die Männer zwangen ihre Opfer danach zu einem nahe gelegenen Friedhof. Dort mussten sich die Jugendlichen als Erstes nackt ausziehen.

Es folgen zehn Stunden Demütigungen und Folter

Auf dem Friedhof werden die Jugendlichen misshandelt. Die Männer stechen sie an den Beinen, die Polizei spricht auch von «anderen Gewaltanwendungen». Die Teenager werden geschlagen und vergewaltigt. Am Schluss zwingen die Männer sie, in zwei Gräber zu steigen, die die Jungen selbst ausheben mussten.

Am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr bemerkten zwei Spaziergänger die Attacke auf dem Friedhof. Sie alarmierten die Sicherheitskräfte, die die beiden Opfer wenige Minuten später aus den Gräbern befreiten. Die Teenager, die laut schwedischen Medien etwa 15 Jahre alt sein sollen, erholen sich im Krankenhaus. Laut Polizei sind sie ansprechbar, aber zutiefst traumatisiert.

Bekannte Problemkinder aus der Gegend

Die Ermittlungen führten rasch zu den Tätern. Sie wurden noch am Sonntagmorgen festgenommen. Wie «Aftonbladet» weiter schreibt, sind die beiden der Polizei und den Sozialbehörden bekannt. Der 21-Jährige wurde erst vor einem Monat wegen Brandstiftung verurteilt, weil er Molotowcocktails gegen Häuser geworfen und Sachschaden in Millionenhöhe angerichtet hatte.

Der Mann leide offenbar seit Kindesalter an einer psychischen Erkrankung. Schon während der Schulzeit sei er problematisch gewesen und habe jüngere Schüler bedroht und misshandelt.

«Es wird schwierig sein, ihnen zu verzeihen»

Am Freitag kontaktierte der Vater eines der beiden Verhafteten die Redaktion von «Aftonbladet». Als sein Sohn in der Nacht zum Sonntag nicht nach Hause gekommen sei, habe ihn die Mutter angerufen. «Er klang glücklich und sagte: ‹Mama, mach dir keine Sorgen, ich werde bald nach Hause kommen.›» Der Vater könne nicht glauben, dass sein Sohn zu einer solchen Tat fähig sei. «Sollte er das tatsächlich getan haben, dann wird es schwierig sein, ihm zu vergeben», meint der Vater.

Kurz nach der Festnahme sei das Foto seines Sohnes im Internet aufgetaucht. Seither erhalten die Eltern ständig Textnachrichten und Anrufe mit Drohungen. Sogar das jüngste Kind der Familie werde im Kindergarten nun angegriffen.

Seit Sonntag durften die Eltern mit ihrem Sohn nicht reden. «Meine Frau will aber auch nicht mit ihm sprechen. Sie kann nicht», sagt der Vater.

