Lufthansa sperrt letzte Sitzreihe im A320 Neo

Das Wichtigste zuerst: Ja, ein Flugzeug kann tatsächlich nach hinten kippen. Das sieht dann so aus wie bei dieser DHL-Maschine:

PHOTO Unload problem for that DHL aircraft at Abu Dhabi International Airport at the beginning of april pic.twitter.com/i5OoTq1Fht— AIRLIVE (@airlivenet) 28. April 2014

Wegen etwaiger Kippgefahr beim Airbus A320 Neo hat die deutsche Airline Lufthansa den Verkauf von sechs Sitzplätzen ganz hinten in der Maschine gestoppt. Dadurch verlagert sich Schwerpunkt des Flugzeugs leicht nach vorn, wenn es voll besetzt ist. Die Lufthansa reagiert mit der Sperrung der Sitze auf einen Hinweis der europäischen Flugaufsichtsbehörde Easa.

Die Aufseher haben mitgeteilt, dass beim A320 Neo ein Sicherheitsrisiko bestehe. Das gilt aber nur bei bestimmten Konfigurationen des Fliegers in Kombination mit speziellen Manövern der Piloten, wie das Branchenmagazin «Aero Telegraph» berichtet. Ein Beispiel, wo Probleme auftauchen könnten, sind steile Durchstartmanöver.

Die Schwachstelle wurde im Simulator entdeckt. Auf einem realen Flug sei sie noch nie aufgetreten, heißt es bei der Easa.

Passagiere vor Gepäck

Die potenzielle Kippgefahr besteht aber nicht nur in der Luft, sondern auch auf dem Boden. Laut «Aviation Week» kann die Lufthansa bei gewissen A320-Neo-Maschinen das Gepäck aus dem vorderen Frachtraum erst dann ausladen, wenn keine Passagiere mehr an Bord sind. Sonst droht der Flieger aufs Heck zu kippen.

Die Schweizer Lufthansa-Tochter Swiss kennt die Gleichgewichtsprobleme beim Airbus A320. «Aufgrund der Thematik betreffend Schwerpunkt blockieren wir auf unseren Flugzeugen des Typs A320 je nach Fracht präventiv die letzte Sitzreihe», sagte eine Sprecherin zu L'essentiel. Die Sperrung erfolge allerdings nur bei bestimmten Beladungskonstellationen.

Auch am Boden wurden bei den Schweizern Vorkehrungen getroffen. Die Airline hat ein bestimmtes Ausladeverfahren definiert: So werden beispielsweise die hinteren Container vor den vorderen Containern entladen. «Mit diesen Maßnahmen haben wir die Thematik unter Kontrolle bekommen», so die Sprecherin.

(L'essentiel/vb)