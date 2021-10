Drittälteste Frau der Welt stirbt mit 116 Jahren

Die Brasilianerin Francisca Celsa dos Santos starb vergangenen Dienstag im Alter von 116 Jahren an einer Lungenentzündung. Der US-Forschungsgruppe für Gerontologie zufolge wurde sie am 21. Oktober 1904 geboren, in zehn Tagen hätte sie ihren 117. Geburtstag gefeiert. Die Brasilianerin, die von ihren Enkelkindern und seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie von einer einzelnen Person aus der Verwandtschaft betreut wurde, durchlebte beide Weltkriege und viele weitere Ereignisse, die die Welt in den letzten hundert Jahren erschütterten.

Wie verschiedene lokale Medien am Sonntag berichteten, starb Francisca Celsa dos Santos am Dienstag in der Stadt Fortaleza an den Folgen einer Lungenentzündung. Damit war sie zu ihrem Todeszeitpunkt die elftälteste Person, die jemals erfasst wurde. Zurzeit sind nur die Japanerin Kane Tanaka (118 Jahre und 281 Tage) und die Französin Lucile Randon (117 Jahre und 241 Tage) älter.

Der Zeitung «Folha de Sao Paulo» gegenüber sagte ihre Enkelin Fernanda Aliny Barroso Celsa: «Sie war ein Synonym für Liebe, Lebenswillen, alles Gute, was man sich vorstellen kann. Obwohl sie sich nicht mehr bewegen konnte und seit einigen Jahren bettlägrig war, hinterlässt sie in allen Bereichen des Hauses eine Leere.»

(L'essentiel/AFP/bho)