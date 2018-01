Unten Ohne: In Unterhose mit der U-​​Bahn fahren

Artikel per Mail weiterempfehlen

War denen zu heiß? Oder haben sie in der Früh einfach vergessen, sich anzuziehen? Auf der ganzen Welt konnte man am Wochenende Menschen in der U-Bahn vorfinden, die keine Hosen anhatten.

Bei der Unterhosen-Party handelt es sich um einen einfachen Flashmob. Die Aktion wurde 2002 in New York von der Gruppe «Improv Everywhere» ins Leben gerufen. Und jedes Jahr finden sich mehr neue Anhänger, der ihre Unterbekleidung gerne mal zu Hause lassen.

Einen wirklichen Grund für die Aktion gibt es nicht. Es soll lediglich wie ein improvisiertes Straßentheater wirken und die Fahrgäste zum Schmunzeln bringen.

(L'essentiel/slo/hos)