Mädchen (6) ertrinkt bei Unfall mit Tretboot

Bei einem Unfall mit einem Pedalo ist am Freitagnachmittag in Österreich ein sechsjähriges Mädchen ertrunken. Wie die Polizei am Samstag berichtete, war das Kind am Freitag mit den Eltern (30 und 35) und der achtjährigen Schwester in Graz bei der Freizeitanlage Auwiesen auf dem Fluss Mur unterwegs, als das gemietete Tretboot vermutlich aufgrund eines Lecks plötzlich zu sinken begann. Zu diesem Zeitpunkt befand sich das Boot laut der «Kleinen Zeitung» in der Mitte des Flusses, der dort etwa fünf Meter tief ist.

Die Mutter schwamm ans Ufer, während der Vater versuchte, die beiden Mädchen ans Ufer zu bringen. Er schaffte es aber nur die Achtjährige zu retten, die von einer Passantin reanimiert wurde. Das kleinere Mädchen ging unter. Es konnte von Tauchern später nur noch tot geborgen werden. Am Samstag waren Spezialistinnen und Spezialisten der Feuerwehr immer noch im Einsatz, um das versunkene Tretboot zu bergen.

(L'essentiel/DPA/trx)