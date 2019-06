Video zeigt Hagel-​​Inferno in Bayern

Meine Fresse, Freunde... Was ist das für ein Monster, das da über Bayern wütet. Ich habe die südöstlichen Ausläufer bei mir gehabt und dann den Wind und die Stimmung nur erahnen können. Dieses Video wurde mir gerade von einem ehemaligen Sat.1 Bayern Kollegen aus Utting am Ammersee zugespielt; hier haben wir oft mal geschaltet. Krass, krass, krass! Ihr dürft gerne Fotos und Videos hier drunter posten! An alle aus dem östlichen Oberbayern, aus Niederbayern, östliches Franken, Oberpfalz und später auch die Gebiete östlich und nördlich davon: Macht alle Schotten dicht, holt die Kinder rein, räumt die Autos in die Garagen...