«Schick die Polizei hinein, die Kinder sind tot»

Am Donnerstag hat eine 27-jährige Mutter in Solingen fünf ihrer sechs Kinder umgebracht. Die Kinder wurden am Donnerstag in einer Wohnung in der Stadt im Bergischen Land gefunden. Einzig ein 11-jähriger Sohn der Frau überlebte. Die 27-Jährige hatte sich später im Düsseldorfer Hauptbahnhof vor einen Zug geworfen und schwer verletzt überlebt. Gegen die 27-jährige Mutter sei Haftbefehl erlassen worden. Die Staatsanwaltschaft hatte den Haftbefehl wegen fünffachen Mordes beantragt.

Die Behörden informierten am Freitagnachmittag über die Tat. Bei allen fünf Kindern seien Hinweise auf ein Ersticken und eine vorherige Sedierung erkennbar, sagten die Ermittler an einer Pressekonferenz. Die Kinder seien in ihren Kinderbetten aufgefunden worden. Es gebe keine Anzeichen für scharfe oder stumpfe Gewalt am Tatort.

Ein elfjähriger Junge, der als einziger der sechs Geschwister überlebte, sei womöglich nur verschont worden, weil er zum Zeitpunkt der Tat in der Schule war, sagte der Leiter der Mordkommission. Die Vermutung sei aber noch nicht gesichert. Der Junge habe noch nicht befragt werden können. In einem schulischen Gruppenchat habe der Elfjährige kurz nach der Tat geschrieben, dass alle seine Geschwister tot seien, sagte Einsatzleiter Robert Gereci.

27-Jährige schickte SMS an Mutter

Zum Motiv konnten sich die Ermittler noch nicht genauer äußern. «Wir mutmaßen, dass der ursprüngliche Grund aus der zerrütteten Ehe hervorgegangen ist», so die Ermittler. Die sechs Kinder stammen von verschiedenen Vätern. Diese sind derzeit nicht tatverdächtig.

Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass die Frau die Tat in einem Zustand der emotionalen Überforderung begangen habe. Zuvor habe sie ein Jahr von ihrem letzten Mann, dem Vater von vier ihrer Kinder, getrennt gelebt, sagte Maierhofer.

Kurz vor ihrem versuchten Suizid hat die 27-Jährige noch ein SMS an ihre Mutter geschickt. Sie betonte darin, wie schlecht es ihr gehe. Außerdem schrieb sie: «Schick die Polizei in die Wohnung, die Kinder sind tot.»

