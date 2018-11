Auto rast in China in Schülergruppe, fünf Tote

Im Nordosten Chinas ist ein Auto in eine Gruppe von Schülern vor einer Grundschule gerast. Fünf Kinder seien getötet und 18 verletzt worden, berichteten die Staatsmedien am Donnerstag.

Die Schüler überquerten gerade die Straße vor der Schule in Huludao in der Provinz Liaoning, als das Auto in die Gruppe raste und die Schüler erfasste, wie auf Bildern in chinesischen Staatsmedien zu sehen war.

Der Staatssender CCTV berichtete im Kurzbotschaftendienst Weibo, der Fahrer sei festgenommen worden, die Ursache des Vorfalls werde ermittelt.

The Latest: Chinese state media report 5 people have died and 18 were hospitalized from a car plowing into a crowd outside a primary school in a northeastern city. https://t.co/yjybQeeyKr — The Associated Press (@AP) 22. November 2018

(L'essentiel/afp)