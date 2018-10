Designer-​​Schal sieht aus wie eine Vagina

Artikel per Mail weiterempfehlen

Für knapp 1000 Euro wird der Schal in zwei Farbvarianten online angeboten: Das Modell Touch of Fur ist eine von zahlreichen Varianten, die Fendi für kühlere Tage in petto hat.

Und das italienische Luxuslabel landet damit gerade einen ungewollten Marketing-Coup: Auf Twitter sorgt der Schal für zahlreiche Reaktionen. Ausgewählte Tweets sehen Sie unten.

«Stell dir vor, jemand streckt da seinen Kopf raus.»

Just imagine...a head popping out of this thing. https://t.co/BX9HWyv5S6— Emily (@ChicagoHawkey) 12. Oktober 2018

«Ääähm, das erinnert mich an etwas. Es liegt mir auf der Zunge.»

Ummmmmmmm....You buying Fendi's $986 "Touch of Fur" scarf?!?! It resembles something but can't put my finger on it!?! pic.twitter.com/6N9fnBB92Q— Mastermind (@Mastermind) 15. Oktober 2018

«Die Farbe ist nicht sehr schmeichelhaft. Dieser Schal erinnert mich an meinen Austritt aus dem Körper meiner Mutter.»

The color isn't flattering on me, but, otherwise, I'm here for a scarf that recalls my emergence from my mother's body.((????????))https://t.co/W4UNIogT34— Vote November 6th (@leahmcelrath) 15. Oktober 2018

Neben dem eigenwilligen Design wird auf Twitter auch kritisiert, dass der Schal mit echtem Pelz versehen ist. «Schrecklich!», schreibt etwa Plant Based News.

This is from @Fendi Fendi's 'touch of fur shawl'. It's a pale pink scarf with a border of fox fur (yep, real fox fur, which we're not impressed with). HORRENDOUS! pic.twitter.com/mEw809jaBK— PLANT BASED NEWS Ⓥ (@plantbasednews) 13. Oktober 2018

