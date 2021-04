Achtjährige wurde von drei Männern entführt

Am Dienstagmorgen, um 11.30 Uhr wurde die achtjährige Mia Montemaggi in der kleinen Stadt Les Poulières in den Vogesen, im Osten Frankreichs entführt. Sie war bei ihrer Großmutter mütterlicherseits zu Hause als drei Männer sie mitnahmen.

Die Männer haben sich laut «Le Progrès» als Fachleute für den Rechtsschutz für Kinder ausgeben und hätten sogar Papiere mit einem Briefkopf des Justizministeriums dabei gehabt. Sie hätten angegeben, das Kind zu einem Termin bringen zu müssen. Sie waren offenbar gut vorbereitet und nannten auch Namen von Lehrern, die tatsächlich existierten.

Sorgerecht entzogen

Der Großmutter war Mia durch einen Gerichtsbeschluss anvertraut worden. Im Januar wurde der Mutter Lola Montemaggi (28) das Sorgerecht entzogen. «Sie durfte sie nicht alleine sehen, sondern nur in Gegenwart eines Dritten, und das zweimal im Monat», sagte der Staatsanwalt in einer Pressekonferenz am Mittwoch, einen Tag nach dem Verschwinden des Mädchens. Die Mutter könnte nun auf der Flucht sein mit ihrer Tochter, sie wird verdächtigt, die Entführung geplant zu haben.

«Die Mutter wollte am Rande der Gesellschaft leben», erklärte Nicolas Heitz, der Staatsanwalt von Épinal. Die 28-jährige, die in Épinal lebt, habe sich geweigert, ihre Tochter Mia zur Schule gehen zu lassen. Vor dem Kinderrichter habe sie angegeben, sie sei krank und wolle nicht, dass jemand sich in ihr Leben oder das ihrer Tochter einmische, fügte Nicolas Heitz hinzu.

Die Frau habe seitdem auf keine gerichtliche Vorladung mehr reagiert und vor ihrer Tochter Suizidgedanken geäußert. Das Mädchen sei möglicherweise in Gefahr. Die Polizei in Frankreich sucht nach einer achtjährigen mit langen braunen Haaren und braunen Augen.

