Weltkriegsbombe legt Berliner Flughafen lahm

Der Betrieb am Flughafen Berlin-Schönefeld wurde laut Focus nach dem Fund einer Weltkriegsbombe eingestellt.

Die Bombe sei bei Bauarbeiten entdeckt worden, sagte ein Flughafensprecher. «Die Entschärfer sind vor Ort und verschaffen sich zunächst einen Überblick.» Wie lange der Flugbetrieb unterbrochen bleibt, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.

Aktueller Passagierhinweis: #Flugbetrieb am Flughafen Schönefeld #SXF wegen Fundes einer Weltkriegsbombe eingestellt. Wir informieren in Kürze weiter. // Passenger note: Flight operations at Schönefeld Airport #SXF interrupted due to a World War II bomb finding. We'll inform soon pic.twitter.com/r71TsKQMOE