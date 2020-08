Frauen in indischer Firma erhalten Perioden-​​Urlaub

Bei starken Menstruationsschmerzen können Arbeitnehmerinnen des indischen Essenslieferdienstes Zomato künftig bis zu zehn Tage im Jahr bezahlt freinehmen. Diese Ankündigung des Firmenchefs löste in Indien eine Debatte auf den sozialen Netzwerken aus. In dem Land ist die Periode ein großes Tabu-Thema, Frauen gelten während ihrer Blutung als unrein und sollen dann beispielsweise keine Tempel betreten oder bestimmtes Essen berühren.

Pro Zyklus können Frauen und Transgender-Leute in dem Unternehmen jeweils einen Tag freinehmen – und das zehn Mal im Jahr. Der Firmenchef schrieb in einer kürzlich veröffentlichten Mitteilung, Periodenurlaub zu nehmen, sollte nicht mit Scham oder Stigma behaftet sein. «Du solltest Menschen in internen Gruppen oder E-Mails einfach sagen können, dass du gerade einen Tag Periodenurlaub nimmst.»

Er wandte sich sogar mit einer Bitte an die angestellten Männer: «Unsere weiblichen Kollegen, die sagen, dass sie ihre Periode haben, sollten uns nicht unangenehm sein. Das ist ein Teil des Lebens, und obwohl wir nicht ganz verstehen, was Frauen durchmachen, müssen wir ihnen vertrauen, wenn sie sagen, dass sie sich ausruhen müssen. Ich weiß, dass Menstruationskrämpfe für viele Frauen sehr schmerzhaft sind - und wir müssen sie dabei unterstützen, wenn wir bei Zomato eine wirklich gemeinschaftliche Kultur aufbauen wollen.»

Die Ankündigung hat zu viel Diskussionen auf den sozialen Netzwerken geführt. «Heute können einige Perioden-Urlaub wohl nicht richtig verstehen, genauso wie viele mal gegen Mutterschutzurlaub protestiert hatten», schrieb Angellica Aribam, die Gründerin einer indischen Organisation, die Frauen in der Politik fördert, unter dem Hashtag #PeriodLeave. «Aber eines Tages wird das normal sein.»

Sorry Zomato, as woke as your decision on #PeriodLeave is, this is exactly what ghettoizes women and strengthens biological determinism. We cannot want to join the infantry, report war, fly fighter jets, go into space, want no exceptionalism and want period leave. PLEASE.