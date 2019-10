Österreicher gewinnt Literatur-​​Nobelpreis

Nobelpreis-Bekanntgabe Nummer 4: Nach den Auszeichnungen in Medizin und Physik und Chemie wurde am Donnerstag der Preisträger in der Kategorie Literatur gekürt. Den Nobelpreis für Literatur erhält für 2018 die polnische Autorin Olga Tokarczuk und für 2019 der österreichische Autor Peter Handke, wie die Akademie in Stockholm am Donnerstag bekannt gab.

BREAKING NEWS:The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.#NobelPrize pic.twitter.com/CeKNz1oTSB— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2019

(L'essentiel/fss)