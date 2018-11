Fischer rettet Kleinkind aus den Fluten

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wie durch ein Wunder ist ein Kleinkind in Neuseeland aus dem Meer vor dem Ertrinken gerettet worden. Der 18 Monate alte Junge hatte sich morgens aus dem Zelt seiner schlafenden Eltern am Strand ins Wasser geschlichen und war von der starken Strömung fortgezogen worden – bis der Fischer Gus Hutt in seinem Boot den Weg des Jungen kreuzte. «Zuerst dachte ich, das sei eine Puppe», sagte Hutt der Regionalzeitung Whakatane Beacon.

«Sein Gesicht sah aus wie Porzellan, das kurze Haar klebte nass am Kopf, aber dann ließ er plötzlich einen Schrei los und ich dachte: Mein Gott, das ist ein Baby!» Der Fischer zog den Jungen aus dem Wasser und rettete ihm so das Leben. «Wenn ich nur eine Minute später dort gewesen wäre, hätte ich ihn nicht gesehen», berichtete er.

«Er war lila angelaufen und kalt»

Der Mutter des Jungen, Jessica Whyte, fiel ein Stein vom Herzen, als sie von der Rettung erfuhr. «Er war lila angelaufen, war kalt und sah kleiner aus als sonst», berichtete sie. Der Junge habe sich aber bestens erholt. «Er ist wie immer. Vielleicht ist er jetzt vorsichtiger mit dem Wasser und läuft nicht einfach mehr über den Strand.»

Der Direktor der neuseeländischen Behörde für Wassersicherheit, Jonty Mills, sprach von einer «Wunderrettung». Bei einem kleinen Kind dauere es oft weniger als eine Minute, bis es im Wasser ertrinkt.

(L'essentiel/afp)