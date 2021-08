Vermieter erschießt im Streit seine zwei Mieterinnen

Ein Vermieter in Las Vegas hat im Streit mit seinen mit ihm im selben Haus wohnenden Mietern zwei Frauen erschossen. Ein Mann überlebte mit neun Schusswunden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 78-jährige mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Die Opfer waren in ihren Fünfzigern, der Streit ging um rückständige Mietzahlungen.

Die Behörden hatten zunächst keine Information darüber, ob der tödliche Streit im Zusammenhang mit dem Ende des Räumungsmoratoriums steht, das wegen der Corona-Pandemie in finanzielle Notlagen geratene Mieterinnen und Mieter schützte. Das Oberste Gericht der USA hatte erklärt, dass von der US-Gesundheitsbehörde CDC erlassene Moratorium müsse für eine Verlängerung vom Kongress autorisiert werden. Das geschah bis zum 31. Juli, dem Ablauf des befristeten Moratoriums, nicht. Dennoch setzte die CDC es teilweise wieder in Kraft.

Das Haus steht in einem Bezirk von Vegas, der als «Naked City» bekannt ist. Nach Angaben eines Immobilienverwalters werden dort für Einzimmer-Apartments Mieten um 750 Dollar (690 Euro) verlangt.

