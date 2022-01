Metallica spendieren Musiker neues Schlagzeug

Normalerweise ist Anthony Sheriff mit seinem Truck in Los Angeles unterwegs, wo er als Straßenmusiker mit seinem Schlagzeug das Publikum bespielt. Doch Anfang Dezember musste «Sheriff Drumman», wie sich der Musiker selbst nennt, seinen mehr als 25.000 Followerinnen und Followern auf Instagram eine traurige Nachricht überbringen.

In einem Video vom 3. Dezember erklärt Anthony, dass sein Truck inklusive dem Schlagzeug der Marke Eigenbau in der Nacht vor seinem Appartement gestohlen wurde. Sechs Jahre Arbeit hat Sheriff Drumman in das Instrument gesteckt, sein Truck ist auch mit einer Rauchmaschine und diversen Lasern und Scheinwerfern ausgestattet, die ihn zu einer fahrenden Konzertbühne machten. Er bittet seine Followerschaft, die Neuigkeiten zu verbreiten, in der Hoffnung, dass sein Truck dadurch vielleicht gefunden werde.

Wie «NBC Los Angeles» schreibt, sei sein Ford-Truck einige Tage nach dem Diebstahl zwar wieder gefunden worden, vom Schlagzeug fehlte aber jede Spur. Das Video mit der Bitte nach Unterstützung schlug hohe Wellen und wurde auch vom Lokalsender aufgegriffen. Dadurch erhielt auch «Metallica» Wind von der Sache.

We're honored to be able to help out a fellow artist. Keep the music going, Sheriff Drumman!https://t.co/EwlAhNnFKd — Metallica (@Metallica) January 20, 2022

Kurzerhand spendierte die Metal-Band dem Musiker ein neues Schlagzeug. Anthony Sheriff erhielt das Instrument am Dienstagabend in Hollywood von einem Repräsentanten der Band. Auf Twitter schreibt Metallica, dass sie sich geehrt fühlen, einem Musik-Kollegen aushelfen zu können. Sheriff Drumman kann also wieder beherzt trommeln und damit die Einwohnerinnen und Einwohner von LA durch den Tag begleiten.

(L'essentiel/Benedikt Hollenstein)